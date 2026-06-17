Застройщики жилья остались без спроса

В конце весны цены на квартиры в новостройках в большинстве российских городов перестали серьезно расти, выявили аналитики «Дом.РФ». Одна из главных причин сложившейся ситуации — падение спроса в том числе из-за серьезного роста цен в прошлые периоды. Нераспроданное жилье на первичном рынке может негативно сказаться на всем рынке, считают эксперты. По их прогнозам, к концу текущего года не удастся продать 429 тыс. квартир по всей стране. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С января по май новостройки по всей России подорожали на 3,1% — это немного меньше официальной инфляции в стране, которая за этот период составила 3,3%, следует из отчета аналитического центра «Дом.РФ». Это фактически говорит о том, что цены на первичном рынке перешли к стагнации, поскольку ежемесячные темпы роста оказались ниже, чем в конце 2025 года, отмечают аналитики. Так, например, номинальные цены в октябре, ноябре и декабре 2025 года в среднем выросли год к году соответственно на 1,2%, 1,8% и 1,7%, а реальные — на 0,7%, 1,3% и 1,4%. В то же время в марте, апреле и мае этого года, по данным аналитиков «Дом.РФ», номинальные цены выросли на 0,3%, 0,5% и 0,4%, а реальные — в среднем на 0,3%.

Из топ-10 крупных региональных рынков жилищного строительства к маю 2026 года средняя стоимость квартир в новостройках немного снизилась только в двух регионах — в Краснодарском крае (на 0,2% с начала года) и Тюменской области (на 0,4%), сообщил “Ъ” на полях проходящего в Сочи форума недвижимости «Движение» руководитель аналитического центра «Дом. РФ» Михаил Гольдберг. Цены на жилье перестали практически расти в тех регионах, где снизился спрос. Охлаждение спроса и стало одной из ключевых причин стагнации цен на квартиры в новостройках, поясняет господин Гольдберг.

Это уже привело к тому, что в ряде регионов распроданность жилья на первичном рынке остается низкой. Распроданность ниже нормы зафиксирована в Краснодарском, Приморском и Красноярском краях, Башкирии, Тюменской, Воронежской и Челябинской областях.

К концу года в целом по России нераспроданными могут остаться 429 тыс. квартир в новостройках.

Такой прогноз на одной из сессий на форуме «Движение» высказал гендиректор Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик. По его оценке, примерная стоимость этой недвижимости составляет совокупно около 5 трлн руб. Сейчас на рынке нераспроданными остаются до 30% квартир в домах, которые уже сданы в эксплуатацию, привел свои данные на форуме «Движение» гендиректор девелоперской компании «Брусника» Александр Щиголь. Он подтверждает, что текущий объем готового жилья, оставшийся на балансе застройщиков после ввода домов, «остается одной из главных проблем рынка».

Для девелоперских компаний сложившаяся ситуация уже привела к снижению выручки. Так, по данным директора аналитического сервиса bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе, суммарная валовая выручка на крупнейших рынках новостроек страны в январе—апреле снизилась на 3,7% год к году, до 1,1 трлн руб.

Халиль Аминов, Сочи