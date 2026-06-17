Американский исследователь буддизма, отец актрисы Умы Турман — Роберт Турман умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Американский центр Тибета в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

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Роберт Турман умер утром 16 июня в Нью-Йорке. «С глубоким прискорбием сообщаем о смерти известного ученого-буддолога, соучредителя Американского центра Тибета, автора и переводчика, чье учение повлияло на многие жизни»,— говорится в публикации.

Ученый 30 лет работал в центре индо-тибетских исследований Колумбийского университета. Газета The New York Times называла его ведущим экспертом по буддизму в Тибете, журнал Time включал его в список 25 самых влиятельных американцев в 1997 году.