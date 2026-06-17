«Татнефть» сняла лимиты на бензин в Екатеринбурге, кроме АИ-95

Сеть заправок «Татнефть» отменила лимиты на продажу бензина всех маркировок, кроме АИ-95. Эту информацию корреспонденту «Ъ-Урал» подтвердили на горячей линии компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На АИ-95 сохраняется ограничение — не более 30 литров на руки, пояснили на горячей линии.

Ранее на уральских заправках «Татнефть» были введены лимиты на заправку не более 30 литров бензина вне зависимости от маркировки. Оператор не смог пояснить корреспонденту причины таких ограничений.

Анна Капустина