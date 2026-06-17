«Будь судья строже, возможно, и хет-трика бы не было»

Минувшей ночью на чемпионате мира по футболу не было зафиксировано ни одного неожиданного результата. Фавориты забивали в ворота соперников минимум три мяча. Даже встреча Австрия—Иордания, от которой эксперты не ждали большого количества голов, завершилась победой австрийцев (3:1). Героем игрового дня стал аргентинец Лионель Месси, который оформил хет-трик в ворота Алжира и повторил рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. Многие ли верили, что Месси будет забивать? И сможет ли он стать лучшим бомбардиром ЧМ-2026? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, амбассадором букмекерской компании «Лига Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergio Lopez / NurPhoto / Sipa USA / Коммерсантъ Фото: Sergio Lopez / NurPhoto / Sipa USA / Коммерсантъ

— Ставок на хет-трик было немного. На то, что Месси забьет, ставили достаточно активно, а вот в хет-трик мало кто верил. Лионелю через несколько дней исполнится 39 лет, и поверить, что в таком возрасте можно так играть и так много забивать, непросто. Комментатор Роман Нагучев во время репортажа сказал: «Месси напрямую общается с Богом». У меня складывается ощущение, что это действительно так. Он провел отличный матч, возглавил список лучших бомбардиров турнира, опередив Мбаппе и Холанда, у которых по два мяча. Еще вчера поставить на то, что лучшим бомбардиром турнира станет Месси, в «Лиге Ставок» можно было с коэффициентом 13, а сейчас коэффициент на этот исход снизился до 4. Евгений, а вы верите в Месси как в лучшего бомбардира этого чемпионата мира?

— Месси, конечно, человек уникальный, поэтому в вопросе, станет он или не станет лучшим бомбардиром, я скорее склоняюсь к тому, что у него есть на это шансы, хотя впереди еще не играли Гарри Кейн и Криштиану Роналду, который 17 июня выступает против ДР Конго в составе сборной Португалии. Но Месси — это, как правильно вчера сказал Роман Нагучев, «поцелованный богом человек». Потому что кто бы мог подумать, что в 39 лет Месси оформит первый в своей карьере хет-трик на чемпионатах мира. И это в 39 лет! Помните чемпионат мира в России, когда многие уже говорили, что ему пора уходить из сборной, и что это конец эпохи? А на деле прошло восемь лет, и никакого конца эпохи не произошло. Поэтому может ли он стать лучшим бомбардиром чемпионата мира? Да.

— Раз уж заговорили о Месси, наверное, стоит упомянуть и Роналду, потому что коэффициент на то, что он станет лучшим бомбардиром турнира, — около 20. В Криштиану, которому уже 41 год, верить в этом смысле или нет — вопрос открытый. Либо, может быть, лучше просто посмотреть, что он покажет сегодня в матче Португалии?

— Давайте подождем сегодняшней встречи сборной Португалии с командой ДР Конго. Кто мог подумать, что Месси оформит хет-трик? Хотя он мог бы и не состояться, если бы Шимон Марциняк был чуть строже. Для тех, кто не смотрел матч, в первом тайме Месси наступил на икроножную мышцу соперника — эпизод на первый взгляд выглядел безобидно, но на повторах заметно, что контакт был достаточно неприятным. Многие эксперты считают, что это могло тянуть на красную карточку, однако арбитр даже не показал желтую. Будь судья строже, возможно, и хет-трика бы не было. Поэтому лучше подождать, посмотреть, в какой форме Криштиану Роналду, как он начнет турнир, какие будут у него эмоции, и уже после этого выбирать для себя фаворита в борьбе за звание лучшего бомбардира.

— Но тогда надо понимать, что коэффициент будет значительно меньше. Португалия сегодня встречается с ДР Конго. Понятно, кто фаворит: коэффициент на победу Португалии в «Лиге Ставок» — всего 1,3. Евгений, есть ли варианты получше, чем просто взять победу фаворита сегодня?

— Например, можно рассмотреть фору. Если Криштиану Роналду будет реализовывать свои моменты, а не так, как это было в матче с Нигерией в Португалии неделю назад, то ситуация могла бы сложиться иначе. Тогда, если бы он реализовал хотя бы два из созданных моментов, Португалия, вероятно, выиграла бы гораздо крупнее. Поэтому, если Португалия будет много забивать, можно присмотреться к ставкам на фору по голам — вот и все.

— Это если португальцы выиграют, например, два или больше мячей, три или больше мячей?

— Да, это вариант. И после сегодняшнего игрового дня — а точнее вчерашнего, ночного, утреннего, как хотите называйте, в зависимости от географического положения — у меня сложилось ощущение, что фавориты взялись за голову и решили, что побеждать нужно уже с первого тура. Потому что, помните, мы вчера обсуждали, что команды еще вкатываются и, возможно, не будут тратить все силы сразу. А в итоге все сложилось иначе: все, кто должен был побеждать, свои матчи выиграли.

— Англия — Хорватия — еще одна топ-вывеска. И здесь, пожалуй, можно брать победу англичан без особых разговоров: в „Лиге ставок“ коэффициент — 1,75. Или все-таки нет?

— Мне кажется, англичане сильнее, и Томасу Тухелю эта победа сейчас особенно нужна. Его довольно жестко критикуют: говорят, что он не тех вызвал, кого-то из суперзвезд вообще не взял на чемпионат мира. Разговоров вокруг этого много, и ему важно показать, что он все делает правильно. Думаю, будет прагматичный футбол, возможно, даже более осторожный, чем у Саутгейта на прошлых крупных турнирах — с результатом вроде 1:0 или 2:0. И еще не стоит забывать, что главное преимущество сборной Англии не только в матче с хорватами, но и в целом на турнире — это наличие Гарри Кейна. Гарри Кейн сейчас, возможно, один из лучших игроков на планете, и он может эффективно действовать практически на любой позиции на поле, учитывая его уровень игры.

— Не могу не спросить про матч Узбекистан—Колумбия. Здесь тоже, в целом, все понятно с фаворитом. Может ли Узбекистан на что-то рассчитывать и чего ждать от этой игры?

— Более чем может рассчитывать. Это одна из лучших команд Азии с очень надежной обороной и тренером, который умеет выстраивать защитную игру, — я говорю о Фабио Каннаваро, он сам легендарный защитник. Поэтому возможны и нули на табло, и минимальный счет, и вполне вероятно, что Узбекистан даже не проиграет.

— Мне остается лишь напомнить, что матч Португалия—ДР Конго стартует в 20:00, встреча Англия—Хорватия начнется в 23:00, затем в два часа ночи смотрим противостояние Ганы и Панамы, а в 05:00 нас ждет матч Узбекистан—Колумбия. Яркого всем футбола!