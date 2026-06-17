Спецслужбы Франции откажутся от ПО американской Palantir

Главное управление внутренней безопасности Франции не будет использовать разработки американской корпорации Palantir Technologies. Как заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, страна должна иметь собственные ИИ-модели, чтобы не было «стратегической зависимости в цифровой сфере». «Мы не можем полагаться на инструменты, разработанные иностранными державами»,— добавил он.

В администрации премьер-министра газете The Guardian сообщили, что вместо разработок Palantir будут использоваться ИИ-модели французской компании ChapsVision. Ожидается, что со временем у Франции появится «реальная автономия» в сфере ИИ-технологий, и она не будет «зависеть от доброй воли некоторых партнеров, способных заблокировать доступ к ИИ». Правда, как отмечает The Guardian, учитывая, что долгосрочный контракт с Palantir был продлен Францией в 2025 году, процесс достижения этой автономии может затянуться.

В самой ChapsVision, которая была создана в 2019 году, заявили, что их разработки станут «технологическим фундаментом» для «многих государственных структур». По итогам 2025 года выручка ChapsVision составила €200 млн. У Palantir этот показатель составил $4,5 млрд. Ранее о готовности использовать технологии ChapsVision заявили и в Федеральном ведомство по охране конституции Германии, главной внутренней разведке страны.

Алена Миклашевская