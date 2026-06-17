Спецслужбы Франции откажутся от ПО американской Palantir
Главное управление внутренней безопасности Франции не будет использовать разработки американской корпорации Palantir Technologies. Как заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, страна должна иметь собственные ИИ-модели, чтобы не было «стратегической зависимости в цифровой сфере». «Мы не можем полагаться на инструменты, разработанные иностранными державами»,— добавил он.
В администрации премьер-министра газете The Guardian сообщили, что вместо разработок Palantir будут использоваться ИИ-модели французской компании ChapsVision. Ожидается, что со временем у Франции появится «реальная автономия» в сфере ИИ-технологий, и она не будет «зависеть от доброй воли некоторых партнеров, способных заблокировать доступ к ИИ». Правда, как отмечает The Guardian, учитывая, что долгосрочный контракт с Palantir был продлен Францией в 2025 году, процесс достижения этой автономии может затянуться.
В самой ChapsVision, которая была создана в 2019 году, заявили, что их разработки станут «технологическим фундаментом» для «многих государственных структур». По итогам 2025 года выручка ChapsVision составила €200 млн. У Palantir этот показатель составил $4,5 млрд. Ранее о готовности использовать технологии ChapsVision заявили и в Федеральном ведомство по охране конституции Германии, главной внутренней разведке страны.
Решение Франции отказаться от американского программного обеспечения Palantir и перейти на отечественные разработки в области ИИ является частью более широкой стратегии по достижению цифрового суверенитета и снижению зависимости от неевропейских стран. Например, ранее обсуждался масштабный правительственный план по переходу государственных органов Франции с операционной системы Windows на Linux и замене сервиса Google Meet на французский аналог. Правительство Франции уже давно выражает опасения, что США могут ограничить доступ к некоторым своим технологиям в Европе, что подталкивает страну к развитию собственных технологических решений.
Франция активно инвестирует в развитие индустрии искусственного интеллекта. Президент Эмманюэль Макрон заявлял о намерении активно способствовать развитию ИИ во Франции, выделяя €500 млн на поддержку проектов. Его цель — сократить разрыв с США, которые являются лидером в этой индустрии, и сделать Францию лидером в области ИИ в Европе, конкурируя с Германией и Великобританией. Государственные органы США также активно внедряют ИИ в свою работу, например, используют системы распознавания лиц и алгоритмы Palantir для выявления нелегалов, подлежащих депортации, и разрабатывают «агентурные» системы ИИ, способные самостоятельно принимать решения в ходе боевых действий.
В целом, искусственный интеллект рассматривается как стратегически важная технология, и спецслужбы разных стран, включая США, уже используют нейросети для сбора и анализа информации, от газетных заметок до спутниковых снимков. ИИ также применяется для прогнозирования потенциальных угроз. Однако эксперты отмечают, что ИИ все еще может делать ошибки, и пока не может полностью заменить человека в задачах, требующих нестандартных решений или творческого подхода. В мире нет единого подхода к регулированию и внедрению ИИ, что вызывает дискуссии о конфиденциальности и потенциальных угрозах, например, конфликт с законом ЕС об искусственном интеллекте может ограничить биометрическое наблюдение во Франции.