Экологическое агентство ЕС признало самой чистой воду с пляжей Греции и Кипра

Европейское агентство по окружающей среде (EEA) выпустило отчет о чистоте и пригодности воды для купания в странах ЕС. Подавляющее большинство из более чем 22 тыс. обследованных пляжей ЕС, Албании и Швейцарии (85%) соответствуют самым строгим стандартам качества воды уровня «отлично». При этом 96% всех контролируемых мест в ЕС соответствуют минимальным стандартам качества, и только 1,5% оценены как «плохо».

Оценка проверяет пригодность воды для купания, уделяя особое внимание мониторингу бактерий, которые потенциально могут вызывать серьезные заболевания. Лидируют в рейтинге Кипр и Греция, значительно опередив среднестатистические показатели по Евросоюзу. Кипр продемонстрировал безупречный результат на 100% проверенных пляжей. На греческих курортах высший балл зафиксирован на 97,1% участков, и при этом ни один из более чем 1,7 тыс. объектов не был признан плохим.

Помимо Греции и Кипра, наибольшее число мест для купания отличного качества в Австрии и Болгарии — в общей сложности 95% или выше. Качество воды на морском побережье, как правило, лучше, чем в реках и озерах. В 2025 году почти 88% прибрежных мест для купания в ЕС были классифицированы как отличные по сравнению с 78% внутренних мест для купания.

По мнению экспертов, столь высокие показатели средиземноморских стран стали прямым следствием многолетней работы в рамках ЕС по очистке сточных вод и модернизации инфраструктуры. Решающую роль сыграли инвестиции в современные очистные сооружения и сети канализации, а также строгий контроль за цветением водорослей.

Екатерина Наумова