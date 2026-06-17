Ограничения на продажу бензина на АЗС «Татнефти» отменены

ПАО «Татнефть» отменила ограничения на продажу бензина на АЗС во всех регионах присутствия. Об этом в среду сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информацию источника в топливной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Информацию о снятии ограничений подтвердили «Ъ-Волга» на горячей линии «Татнефти». При этом, отметил оператор, сохраняется ограничение на продажу бензина АИ-95 — до 30 литров.

Напомним, ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС «Татнефти» были введены в регионах присутствия компании, начиная с минувшей субботы. Разрешалось заправлять не более 20 литров бензина АИ-92 или АИ-95 на автомобиль и 40 литров дизельного топлива. В Ульяновской области часть АЗС «Татнефти» была просто закрыта «на технические работы». Ограничения начались после случившегося 12 июня нападения вражеских БПЛА на Нижнекамский НПЗ. Представитель «Татнефти» пояснял «Интерфаксу», что временные ограничения были введены «для равномерного обеспечения клиентов в период повышенной нагрузки и предотвращения искусственного ажиотажа», однако именно они привели к дополнительному ажиотажу.

В Ульяновской области водители отмечали, что помимо ограничений и очень больших очередей на АЗС на заправках «Татнефти» возникла дополнительная проблема — бензин отпускался только за наличные. На горячей линии «Татнефти» «Ъ-Волга» ответили, что со среды возникшие ранее по независящим от компании причинам проблемы с безналичной оплатой устранены, оплата может производиться на всех АЗС по безналичному расчету.

Сергей Титов, Ульяновск