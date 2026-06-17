В АТОР исключили риски для туристов на Бали из-за извержения вулкана Левотоби

Извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес не угрожает туристам на популярных маршрутах в стране — на Бали, Яве и в Калимантане. Об этом сообщает Российская ассоциация туроператоров (АТОР).

Местный центр вулканологии рекомендует не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км. При шести извержениях пепел поднялся на высоту 3,1 км. Сам вулкан расположен в северной части острова, куда туристы приезжают реже, чем в другие районы.

АТОР уточняет, что основные туристические направления Индонезии находятся достаточно далеко от вулкана. Туроператоры пока не фиксируют отказов от путевок в Индонезию из-за вулканической активности. В ассоциации также рассказали ТАСС, что угрозы для россиян нет.

Из-за вулканического пепла введены ограничения в работе аэропорта Лабуан-Баджо — города на острове Флорес. «Туристам, которые сейчас находятся в Индонезии или планируют поездку, стоит следить за сообщениями авиакомпаний, аэропорта Лабуан-Баджо и принимающей стороны»,— указано в сообщении АТОР.