В АТОР исключили риски для туристов на Бали из-за извержения вулкана Левотоби
Извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес не угрожает туристам на популярных маршрутах в стране — на Бали, Яве и в Калимантане. Об этом сообщает Российская ассоциация туроператоров (АТОР).
Местный центр вулканологии рекомендует не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км. При шести извержениях пепел поднялся на высоту 3,1 км. Сам вулкан расположен в северной части острова, куда туристы приезжают реже, чем в другие районы.
АТОР уточняет, что основные туристические направления Индонезии находятся достаточно далеко от вулкана. Туроператоры пока не фиксируют отказов от путевок в Индонезию из-за вулканической активности. В ассоциации также рассказали ТАСС, что угрозы для россиян нет.
Из-за вулканического пепла введены ограничения в работе аэропорта Лабуан-Баджо — города на острове Флорес. «Туристам, которые сейчас находятся в Индонезии или планируют поездку, стоит следить за сообщениями авиакомпаний, аэропорта Лабуан-Баджо и принимающей стороны»,— указано в сообщении АТОР.
Извержения вулканов — довольно распространенное явление для Индонезии, которая находится в тихоокеанском «Огненном кольце». В этой зоне, где происходит большинство землетрясений, расположено 328 действующих вулканов. Например, в ноябре 2024 года вулкан Левотоби уже извергался, что привело к гибели девяти человек и отмене десятков международных рейсов на Бали.
Индонезийские власти уже сталкивались с проблемами, связанными с извержениями. Так, в апреле индонезийский вулкан Руанг извергал пепел на высоту до 3 км, что привело к эвакуации людей и закрытию аэропорта на острове Сулавеси. В марте 2023 года из-за извержения вулкана Мерапи на острове Ява потоки лавы распространились на 1,5 км от кратера, и местные власти рекомендовали жителям не приближаться к нему ближе 7 км.
Хотя извержения вулканов могут причинить значительный ущерб и привести к отмене рейсов, особенно для островов, откуда можно улететь только самолетом, власти Индонезии стараются реагировать на такие ситуации. Индонезия активно развивает туризм, и Бали является одним из ключевых направлений для российских туристов. В 2023 году Бали посетили 155 тыс. россиян, и с недавнего времени возобновлены прямые рейсы из Москвы на этот остров.