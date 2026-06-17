Власти пообещали восстановить таблички в селе Лох Саратовской области
Местные власти пообещали восстановить в селе Лох Саратовской области дорожные указатели с названием населенного пункта. Сейчас там нет ни одной таблички, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на местных жителей и администрацию Новобурасского района.
По словам местной жительницы Марии Кислиной, таблички воруют туристы. Количество пропавших указателей превысило 20 штук. Жители села сами мастерят таблички на замену пропавшим, однако туристы откручивают и самодельные. Женщина отметила, что приезжие могут купить указатели с названием села как сувенир в память о Лохе, однако это не помогает остановить кражи.
В администрации Новобурасского района пообещали восстановить дорожный указатель с названием населенного пункта. «Это региональная дорога. Обслуживающая организация об этом знает. Они заказали, будут установлены… Это название села, оно должно быть. Но спросом пользуется таким»,— сказал агентству глава района Алексей Воробьев.
По данным Telegram-канала Mash, в селе впервые повесят видеокамеры. Кроме того, для борьбы с кражами в каждую табличку планируют встроить GPS.
Село Лох в Саратовской области, как и некоторые другие населенные пункты с "неблагозвучными" названиями, такие как Шалава или Бухалово, привлекает внимание туристов, которые активно фотографируются с дорожными знаками. По мнению журналиста Александра Тихонова, это хорошо работает с точки зрения туризма, и именно поэтому в Лох "люди потянулись". В 2021 году Лох посетили 22 тысячи туристов.
Существуют предложения об упрощенном порядке переименования населенных пунктов с названиями, которые могут вызывать дискомфорт у жителей. Однако, историк Андрей Данилов считает, что переименования должны проводиться с привлечением экспертов по истории и топонимике и на уровне региональных властей. Он отмечает, что проблемы таких населенных пунктов часто связаны не с названиями, а с отсутствием инфраструктуры, дорог, медпунктов и недофинансированием.