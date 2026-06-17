Власти пообещали восстановить таблички в селе Лох Саратовской области

Местные власти пообещали восстановить в селе Лох Саратовской области дорожные указатели с названием населенного пункта. Сейчас там нет ни одной таблички, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на местных жителей и администрацию Новобурасского района.

По словам местной жительницы Марии Кислиной, таблички воруют туристы. Количество пропавших указателей превысило 20 штук. Жители села сами мастерят таблички на замену пропавшим, однако туристы откручивают и самодельные. Женщина отметила, что приезжие могут купить указатели с названием села как сувенир в память о Лохе, однако это не помогает остановить кражи.

В администрации Новобурасского района пообещали восстановить дорожный указатель с названием населенного пункта. «Это региональная дорога. Обслуживающая организация об этом знает. Они заказали, будут установлены… Это название села, оно должно быть. Но спросом пользуется таким»,— сказал агентству глава района Алексей Воробьев.

По данным Telegram-канала Mash, в селе впервые повесят видеокамеры. Кроме того, для борьбы с кражами в каждую табличку планируют встроить GPS.