Продавцам вейпов в Удмуртии предложили «заняться чем-то полезным» после запрета

Бизнес, построенный на вреде здоровью людей, особенно несовершеннолетних, не должен существовать в принципе, заявил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев. Так спикер парламента ответил на вопрос журналистов о потерях бизнеса из-за полного запрета продажи вейпов и жидкостей к ним, который введут в республике в марте 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Почему бы предпринимателям не переквалифицировать свой бизнес, начать заниматься чем-то полезным. Есть широкий круг направлений и тем, в которых можно вести предпринимательскую деятельность. Не надо заниматься злом, надо заниматься добрыми делами»,— цитирует господина Невоструева пресс-служба Госсовета.

Напомним, Госсовет Удмуртии намерен принять законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет, в том числе вейпов, и жидкостей к ним уже этой осенью. Об этом в республиканском парламенте заявили сразу же после того, как Госдума наделила субъекты РФ таким правом. По плану парламентариев, запрет в Удмуртии начнет действовать 1 марта 2027 года.

Участники рынка считают, что многие вейп-шопы начнут торговать продукцией «из-под прилавка», вернется практика «самозамесов». По словам эксперта, вейп-индустрия закрепилась в экономике и введение запрета на нее особо не повлияет.

Подробнее о новых ограничениях читайте в материале «Законодатели запарились».