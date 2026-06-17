Главу финдепартамента МЧС Голикову заподозрили в мошенничестве

Составлено ИИ-Ассистентъ

Случаи мошенничества среди сотрудников МЧС не единичны. Так, уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждались ранее в отношении двух бывших заместителей руководителя МЧС России, Павла Барышева и Станислава Орлова. Барышева обвиняли в хищении трехкомнатной квартиры в Московском регионе стоимостью более 20 млн рублей с использованием подложных документов, якобы подтверждающих его право на обеспечение жильем. Орлова подозревали в хищениях 34,3 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Оренбургской области, когда он работал в связанной с «Газпромом» структуре.

В региональных подразделениях МЧС также фиксируются подобные инциденты. Например, бывшего сотрудника МЧС Удмуртии осудили за мошенничество на сумму 3,7 млн рублей при получении социальной выплаты на жилье: он скрыл наличие собственного дома. Аналогичное обвинение было предъявлено и другому экс-замначальника одного из управлений МЧС Удмуртии, который получил жилищный сертификат на 4 млн рублей, не зарегистрировав при этом право собственности на уже имевшийся жилой дом. В Татарстане директора Научно-технического совета при МЧС Максима Хомича арестовали по подозрению в крупном мошенничестве и хищении 5,5 млн рублей.

Эти случаи демонстрируют повторяющуюся схему, связанную с незаконным получением субсидий и использованием служебного положения для хищения бюджетных средств. Надежда Голикова, как и другие фигуранты, подозревается в мошенничестве, связанном с получением жилищных субсидий для сотрудников ведомства. Это подчеркивает уязвимость системы распределения социальных выплат и необходимость усиления контроля в государственных структурах.