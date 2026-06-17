В курорт «Жемчужина Сибири» в Тюменской области планируют вложить 90 млрд руб.

Объем инвестиций в курорт «Жемчужина Сибири» в Тюменской области оценили в 89,2 млрд руб. Проект представили на форуме «Путешествуй!» заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев и председатель правления компании Cronwell Hotels & Resorts Дмитрий Колесников, пишет Российский союз туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Курорт появится на окраине Тюмени, рядом с одноименным лыжно-биатлонным комплексом. Территория площадью 236 га включена в перечень федеральных круглогодичных курортов, что дает претендовать на инфраструктурный кредит в приоритетном порядке.

На территории планируется возвести более десятка объектов. Самым нестандартным станет двухуровневый круговой тоннель с круглогодичной лыжной трассой протяженностью около 3 км. Снизу будет зона «вечной зимы», сверху — «вечное лето» с фуд-кортами и спа-зонами.

На территории курорта построят термальный центр «Древнее море» на 2,5 тыс. человек с открытыми и закрытыми бассейнами, иммерсивный аквариум с 3D- и VR-технологиями, галерею с магазинами и ресторанами, спортивные сооружения и несколько санаториев и отелей общим фондом около 3 тыс. номеров.

Между собой постройки соединят крытыми переходами. Курорт сможет принимать более 1 млн человек в год и создать около 5 тыс. рабочих мест. Подготовку кадров уже ведут в нескольких учебных заведениях региона и в Узбекистане, отметил замгубернатора.

По словам Дмитрия Колесникова, предпроектные работы завершены: установлен статус земельного участка, проведены инженерные изыскания. До конца года планируют определиться с архитектурно-градостроительной концепцией и заняться проектированием инженерной инфраструктуры.

К 2028 году инвесторы намерены выйти на стройплощадку. Завершить все работы должны к 2035 году.

Ранее инвестиции в проект оценивались на уровне 45 млрд руб. Глава Тюмени Максим Афанасьев ранее сообщал, что для развития курорта планируют привлечь иностранных инвесторов.

Анна Капустина