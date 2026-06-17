Роскомнадзор опроверг блокировку сайта Hip-Hop.ru

Роскомнадзор (РКН) не ограничивал доступ к сайту Hip-Hop.ru, заявили в пресс-службе ведомства. Сегодня администрация ресурса сообщила о его блокировке в России и «риске потерять сам домен».

«Решения уполномоченных органов в отношении данного сайта не поступали»,— уточнили в РКН (цитата по ТАСС).

В 2020 году Роскомнадзор внес Hip-Hop.ru в реестр запрещенных сайтов из-за удаленной ранее страницы с «материалами экстремистского характера».

Hip-Hop.ru — самая большая в России платформа для общения представителей хип-хоп индустрии, возникшая в 2000-х годах. C Hip-Hop.ru началась история российского рэп-баттла. Первый — прошел в декабре 2001 года. В девятом официальном онлайн-состязании в 2012 году участвовали более 9 тыс. человек.