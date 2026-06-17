Администрация Hip-Hop.ru заявила о блокировке сайта в России
Сайт Hip-Hop.ru заблокирован в России, сообщили на главной странице форума. Администраторы добавили, что у сайта «есть риск потерять сам домен». Пользователям рекомендовали перейти на резервный канал форума в Telegram, а также подписаться на email-рассылку. Причины блокировки в сообщении не уточнили.
В 2020 году Роскомнадзор внес Hip-Hop.ru в реестр запрещенных сайтов из-за одной ранее удаленной страницы. На ней содержались «материалы экстремистского характера в форме изображений и текстовых комментариев».
Hip-Hop.ru — самая большая в России платформа для общения представителей хип-хоп индустрии, возникшая в 2000-х годах. Там обсуждали музыкальные новинки начинающие на тот момент карьеру рэперы Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен в реестр иноагентов), Гуф (Алексей Долматов), Noize MC (Иван Алексеев, иноагент) и другие. Сайт делился на несколько разделов по тематикам, в том числе «зарубежный рэп», «русский рэп» и «разговоры» (что-то вроде открытого чата, не всегда напрямую связанного с музыкой).
C Hip-Hop.ru началась история российского рэп-баттла. Первый — прошел в декабре 2001 года. Всего состоялось более 30 онлайн-состязаний, из них — 18 независимых. Рекордное число исполнителей собрал девятый официальный рэп-баттл Hip-Hop.ru в 2012 году, в нем участвовали более 9 тыс. человек.
Практика блокировки интернет-ресурсов Роскомнадзором распространена в России и объясняется различными причинами, от содержания "экстремистских материалов" до "фейков о военной операции". Например, в 2020 году Hip-Hop.ru был внесен в реестр запрещенных сайтов из-за ранее удаленной страницы с "материалами экстремистского характера".
Причины для блокировок могут быть разнообразными: от распространения недостоверной информации, пропаганды экстремизма или терроризма, до призывов к насилию и размещения контента, связанного с наркотиками или ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Так, Discord был заблокирован за невыполнение требований по удалению противоправной информации, а Roblox — из-за пропаганды экстремизма и ЛГБТ, а также выявления случаев буллинга и педофилов в чатах. Однако некоторые ресурсы, как Roblox, могут быть разблокированы, если выполняют требования российского законодательства.
В целом, Роскомнадзор за 2024 и первое полугодие 2025 года пресек распространение более 1,1 млн противоправных материалов, включая детскую порнографию, контент, связанный с наркотиками, суицидальный, ЛГБТ, экстремистский и террористический контент, а также фейки о боевых действиях. В ведомстве акцентируют внимание на защите детей как одной из основных задач.