Администрация Hip-Hop.ru заявила о блокировке сайта в России

Сайт Hip-Hop.ru заблокирован в России, сообщили на главной странице форума. Администраторы добавили, что у сайта «есть риск потерять сам домен». Пользователям рекомендовали перейти на резервный канал форума в Telegram, а также подписаться на email-рассылку. Причины блокировки в сообщении не уточнили.

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В 2020 году Роскомнадзор внес Hip-Hop.ru в реестр запрещенных сайтов из-за одной ранее удаленной страницы. На ней содержались «материалы экстремистского характера в форме изображений и текстовых комментариев».

Hip-Hop.ru — самая большая в России платформа для общения представителей хип-хоп индустрии, возникшая в 2000-х годах. Там обсуждали музыкальные новинки начинающие на тот момент карьеру рэперы Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен в реестр иноагентов), Гуф (Алексей Долматов), Noize MC (Иван Алексеев, иноагент) и другие. Сайт делился на несколько разделов по тематикам, в том числе «зарубежный рэп», «русский рэп» и «разговоры» (что-то вроде открытого чата, не всегда напрямую связанного с музыкой).

C Hip-Hop.ru началась история российского рэп-баттла. Первый — прошел в декабре 2001 года. Всего состоялось более 30 онлайн-состязаний, из них — 18 независимых. Рекордное число исполнителей собрал девятый официальный рэп-баттл Hip-Hop.ru в 2012 году, в нем участвовали более 9 тыс. человек.