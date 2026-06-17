Решетников назвал систему кибербезопасности России самой надежной в мире

Россия — самая защищенная страна с точки зрения системы кибербезопасности в мире, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря «текущей геополитической ситуации».

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В России создана комфортная регуляторная среда в этой сфере (электронной торговли.—“Ъ”), а текущая геополитическая ситуация позволила нам сформировать самую технологическую и защищенную систему кибербезопасности в мире»,— сказал господин Решетников на пленарной сессии делового форума Россия — АСЕАН (цитата по ТАСС).

В прошлом году объем российского рынка информационной безопасности составил 364,4 млрд руб., что на 16,1% больше, чем годом ранее. По прогнозам опрошенных «Ъ» аналитиков, к 2031 году рынок может вырасти до 1,15 трлн руб. при среднегодовом темпе роста в 19,4%. Основной спрос по-прежнему формируют средства сетевой защиты и защиты конечных точек (устройств или систем).

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Защита от хакеров растет в деньгах».