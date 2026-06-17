Наем поставили на повтор

Половина компаний возвращают сотрудников, уволенных из-за ИИ. На это тренд обращают внимание ведущие мировые финансовые издания. Во сколько обойдется рестафинг бизнеса в России? И для кого открывается рынок труда?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Искусственный интеллект не оправдал ожиданий бизнеса. Игры с ИИ обернулись для многих не только убытками, но и потерей доверия клиентов. Взять хотя бы чат-боты и ИИ-агентов: они не могут решить всех вопросов, что «закрывает» реальный сотрудник. Но всех операторов не вернут, говорят собеседники “Ъ FM”. Скорее клиенты уже к 2030-му году будут доплачивать за возможность поговорить с живыми людьми. Но повторный наем уволенных уже начался. По данным международной консалтинговой Robert Half Inc., больше всех сотрудников по миру вернул финансовый сектор - об этом заявили 44 % компаний, технологический (32%) и HR (35%). Но это американский сценарий, что нередко диктует новостную повестку. В России нет масштабных сокращений из-за ИИ, поэтому и волна меньше, замечает руководитель направления «Стратегический консалтинг», замдиректора «АРБ Про» Роман Копосов:

«Существует достаточно жесткая экологичная повестка в отношении людей. Мы с участием российских инженеров внедряли в McDonald’s полную автоматизацию — жарку картофеля, приготовление бургеров — и в итоге отказались от этого проекта, несмотря на то, что он позволял экономить миллиарды долларов, именно потому, что это могло бы сразу сформировать для компании негативный имидж. Поэтому, когда речь идет о крупных публичных компаниях, выходящих на биржу, они, как правило, будут говорить о сокращении персонала, хотя реальная картина связана с внедрением искусственного интеллекта. Мы слышали похожее объяснение от основателя компании Nvidia и ее генерального директора, который утверждает, что ИИ, наоборот, создаст еще больше рабочих мест.

Россия же пока только осваивает технологии искусственного интеллекта, и нам пока рано говорить о сокращении сотрудников».

В России скорее не сокращали, а перестали нанимать новых сотрудников из-за ИИ, оптимизируя бизнес-процессы. Но нейронка не всегда справляется, говорит гендиректор коммуникационного агентства Soyka Екатерина Козырева:

«По нашим клиентам мы замечаем, что при заключении договора они выражают желание, чтобы даже при использовании искусственного интеллекта все последние итерации и правки все-таки выполнялись человеком. Причем это касается как текстов, так и изображений для социальных сетей».

В списке на обратный наем сейчас стоят маркетологи, копирайтеры, контент-менеджеры, финансовые аналитики и бухгалтеры. Но возьмут не всех, считает Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Сейчас идет прицельный наем сотрудников с определенными формулировками в резюме: человек либо активно внедрял, либо использовал инструменты, основанные на некоем симбиозе с искусственным интеллектом.

Это является безусловным преимуществом, и за это готовы переплачивать. Можно говорить о надбавке в 15-20% по сравнению со специалистами, у которых таких пунктов в резюме нет».

На рынке труда даже появился новый термин «ИИ бумеранг»: это когда на рестафинг потратили больше, чем сэкономили на увольнениях. Сейчас повестка сменилась — нейронка должна усилить сотрудника, а не заменить. А это значит, что бизнесу придется опять платить, подчеркивает управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев:

«Это дорого. Сначала компания заплатила за увольнение сотрудников — выходные пособия, услуги юристов, сопутствующие издержки и просадку в процессах, а затем обнаружила, что без человека искусственный интеллект фактически не работает. В итоге приходится дополнительно платить за рестаффинг и повторное подключение к системам. По разным оценкам, цена такой ошибки составляет от шести месячных окладов сотрудника и выше. Если учитывать все расходы, включая прямые затраты и потерянную производительность за этот период, то подобная "оптимизация" нередко оборачивается двойными издержками».

Искусственный интеллект ускоряет процессы, не только в бизнесе, но и в госсекторе. В прошлом году бюджет на нацпроект по цифровой трансформации государства составил 150 млрд руб., к 2028 его планируют увеличить еще почти на 40 млрд руб. Как стало известно “Ъ”, цифровые помощники скоро появится даже в аппарате правительства. А это значит, что рынок труда идет к гибридной занятости. Сотрудник, который умеет управлять нейросетями, это уже не будущее, а настоящее в найме.

Аэлита Курмукова