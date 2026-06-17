Умер обвиняемый в покушении на Ельцина бывший депутат Шашурин

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин скончался в возрасте 69 лет, сообщают «Татар-информ» и «Бизнес Online». Причины смерти издания не называют. Прощание состоится 18 июня на Арском кладбище в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шашурин

Фото: Франк Вильягра, Коммерсантъ Сергей Шашурин

Фото: Франк Вильягра, Коммерсантъ

Сергей Шашурин родился в татарстанском поселке Нижние Вязовые 12 января 1957 года. В 1970-х имел несколько судимостей, в том числе за хулиганство. В сентябре 1993 года Сергея Шашурина арестовали по обвинению в подготовке и организации покушения на Бориса Ельцина, хищении госимущества в особо крупном размере, получении нескольких миллиардов рублей в Центробанке по фальшивым уведомлениям о состоянии счета (авизо).

В марте 1995 года, находясь под стражей, был избран депутатом Госсовета Татарстана. В июле того же года освобожден из-под ареста, а в декабре стал депутатом Госдумы второго созыва. В 1999 году вошел в третий созыв. В 2001 году баллотировался на пост президента Татарстана, набрав менее 6% голосов.

В 2005-м Сергей Шашурин проходил по делу о клевете на руководство МВД по Татарстану и хищениях у ОАО «Татархлебопродукт» более чем на 30 млн руб. Получил 7,5 года колонии общего режима, после чего срок снизили до 4,5 года колонии-поселения. Через год Верховный суд отменил приговор за клевету, и наказание сократилось до 2 лет и 8 месяцев.