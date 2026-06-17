ЦИК Армении рассмотрит вопрос ареста кандидата в депутаты от блока Карапетяна
Центризбирком Армении рассмотрит ходатайство Антикоррупционного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении кандидата в депутаты оппозиционного блока «Сильная Армения Давида Газиняна. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.
«Обстоятельства дела на данный момент недоступны, но Антикоррупционный комитет, исходя из новой модели своего поведения, опубликовал содержание, и мы не можем говорить о тайне предварительного следствия, потому что 5 июня была опубликована аудиозапись телефонного звонка. В этих условиях мы сегодня должны говорить в ЦИК о согласии на возбуждение дела и лишении свободы»,— сказал господин Вардеванян.
В опубликованной записи третьи лица говорят о Давиде Газиняне и о том, что он передал другому лицу 1,4 млн драмов (около $3,8 тыс.). Господин Газинян опровергал обвинения.
По итогам парламентского голосования партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата, «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 29 мандатов и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 12. Премьер Армении заявил, что представителей оппозиции нужно лишить «возможностей для дальнейшей политической деятельности», поскольку они обвиняются в даче взяток.
Уголовное дело в отношении кандидата в депутаты от оппозиционного блока «Сильная Армения» Давида Газиняна — не первое, связанное с этой политической силой. С февраля 2026 года Антикоррупционный комитет Армении возбудил 115 уголовных дел о коррупционных преступлениях, связанных с прошедшими 7 июня парламентскими выборами. Из них 77 касаются блока «Сильная Армения». По этим делам фигурантами стали 242 человека, 52 из них арестованы, 48 помещены под домашний арест.
Самвел Карапетян, основатель и глава блока «Сильная Армения», находится под домашним арестом с 30 декабря 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Ранее, 6 марта 2026 года, был задержан один из его адвокатов, Рубен Акопян, по подозрению в подкупе свидетеля. Ему также смягчили меру пресечения до административного надзора, после того как сначала поместили под домашний арест. Политические оппоненты премьер-министра Никола Пашиняна, включая Самвела Карапетяна, неоднократно подвергались уголовным преследованиям и задержаниям.
Блок «Сильная Армения» оспаривает результаты выборов, утверждая, что голосование сопровождалось беспрецедентным давлением на оппозицию, массовыми незаконными арестами и уголовными преследованиями. По данным ЦИК, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата, «Сильная Армения» — 29 мандатов, а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 12. «Сильная Армения» заявляет, что без учета нарушений «Гражданский договор» получил бы не более 43-44% голосов.