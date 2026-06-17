ЦИК Армении рассмотрит вопрос ареста кандидата в депутаты от блока Карапетяна

Центризбирком Армении рассмотрит ходатайство Антикоррупционного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении кандидата в депутаты оппозиционного блока «Сильная Армения Давида Газиняна. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

«Обстоятельства дела на данный момент недоступны, но Антикоррупционный комитет, исходя из новой модели своего поведения, опубликовал содержание, и мы не можем говорить о тайне предварительного следствия, потому что 5 июня была опубликована аудиозапись телефонного звонка. В этих условиях мы сегодня должны говорить в ЦИК о согласии на возбуждение дела и лишении свободы»,— сказал господин Вардеванян.

В опубликованной записи третьи лица говорят о Давиде Газиняне и о том, что он передал другому лицу 1,4 млн драмов (около $3,8 тыс.). Господин Газинян опровергал обвинения.

По итогам парламентского голосования партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата, «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 29 мандатов и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 12. Премьер Армении заявил, что представителей оппозиции нужно лишить «возможностей для дальнейшей политической деятельности», поскольку они обвиняются в даче взяток.

Лусине Баласян