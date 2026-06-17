НСПК планирует постепенно вывести карты Visa и Mastercard из оборота

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») планирует снизить ставки межбанковского вознаграждения (МБВ) для карт международных платежных систем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Совет участников и пользователей платежного рынка при НСПК решил не устанавливать сроки прекращения обращения карт платежных систем Visa и Mastercard, больше не работающих в России. При этом совету предложили снизить по ним ставку МБВ: до 1% с начала 2027 года, до 0% — с начала 2028-го. Такую меру обосновали необходимостью постепенного вывода таких карт из оборота и сокращения затрат НСПК на их содержание.

«Мы озвучили это участникам совета, у рынка есть месяц на внесение своих предложений»,— отметил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин. Он выразил уверенность, что такая мера позволит банкам вывести карты из оборота безболезненно.

НСПК также планирует снизить ставку МБВ в системе «Мир» для сегментов бытовых и нотариальных услуг до 1%. Господин Дубынин обосновал меру целями развития безналичных платежей и снижения нагрузки на малые предприятия. Программу запустят в июле 2026 года на три года.

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией в марте 2022 года. Их карты, выпущенные российскими банками, не работают за рубежом, но продолжают функционировать внутри страны. С 2021-го по 2022 год рыночная доля карт «Мир» выросла с 25,7% до 75%.