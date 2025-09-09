Рабочие приступили к строительству путепровода на трассе Екатеринбург — Курган

В Свердловской области началось строительство путепровода на трассе Р-354, соединяющей Екатеринбург, Шадринск и Курган. В церемонии запуска участвовали глава Росавтодора Роман Новиков и врио губернатора региона Денис Паслер. На месте установки буровой машины была забита первая свая.

По словам господина Паслера, проект предполагает расширение участка проезжей части до четырех полос. В районе Логинова запланировано строительство путепровода протяженностью более 30 м и шириной 26 м. «Ежедневно здесь проезжают тысячи грузовых и легковых автомобилей, десятки пассажирских автобусов. Дорога проходит через железнодорожные пути, и пропуск железнодорожных составов затрудняет движение. Транспортный поток давно превысил пропускную способность этого участка»,— прокомментировал Денис Паслер. Он отметил, что строительство путепровода сократит время на движение по участку трассы.

На данном участке также планируют построить подходы и разворотные петли. Завершить первый этап работ планируют в ноябре 2027 года.

Мария Игнатова