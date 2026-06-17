В возрасте 87 лет умер итальянский историк Карло Гинзбург, специалист по Средним векам и Новому времени. Об этом сообщила местная газета La Repubblica.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карло Гинзбург

Фото: Ulf Andersen / Aurimages / AFP Карло Гинзбург

Фото: Ulf Andersen / Aurimages / AFP

Карло Гинзбург считается одним из создателей микроистории — это направление, изучающее прошлое через реконструкцию его повседневности на уровне малых территорий и популяций. В 1976 году вышла его книга «Сыр и черви», рассказывающая о «картине мира одного мельника, жившего в XVI веке». Ученый также занимался изучением народных верований, колдовства и религиозной культуры раннего Нового времени. В своей книге «Ночная история» (1989 год) он рассказывал о шабашах и верованиях, связанных с колдовством, отталкиваясь от конкретных документов, в том числе показаний на реальных судебных процессах.

Был почетным профессором Высшей школы в Пизе. С 1970-х годов преподавал в Болонском университете, а также читал курсы в Гарварде, Йельском университете (в России признан нежелательной организацией) и Принстонском университете.