Годовая инфляция в Башкирии замедлилась до 5,21%
В мае годовая инфляция в Башкирии составила 5,21%, уменьшившись за месяц на 0,94 процентных пункта, сообщает Башстат.
Майский показатель инфляции — самый низкий с начала года. С января по апрель она превышала 6%.
В прошлом месяце по сравнению с маем 2025 года на 2,62% стали дороже продовольственные товары, на 10,77% — услуги, на 3,86% — непродовольственные товары. Дизельное топливо подорожало на 1,3%.
По сравнению с апрелем цены в Башкирии снизились на 0,2%.