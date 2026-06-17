Годовая инфляция в Башкирии замедлилась до 5,21%

В мае годовая инфляция в Башкирии составила 5,21%, уменьшившись за месяц на 0,94 процентных пункта, сообщает Башстат.

Майский показатель инфляции — самый низкий с начала года. С января по апрель она превышала 6%.

В прошлом месяце по сравнению с маем 2025 года на 2,62% стали дороже продовольственные товары, на 10,77% — услуги, на 3,86% — непродовольственные товары. Дизельное топливо подорожало на 1,3%.

По сравнению с апрелем цены в Башкирии снизились на 0,2%.

Идэль Гумеров