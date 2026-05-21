Годовая инфляция в Башкирии достигла 6,15%

По итогам апреля годовая инфляция в Башкирии составила 6,15%, увеличившись за месяц на 0,01%, следует из отчетов Башстата об индексе потребительских цен.

С марта по апрель цены в Башкирии выросли на 0,2%, а с начала года — на 2,6%.

Драйвером роста инфляции в республике являются услуги, цены на которые в среднем за год выросли на 11,83%. Продукты подорожали на 4,38%, непродовольственные товары — на 3,80%.

Максимальной годовая инфляция в Башкирии была в январе, когда она составляла 6,27%. В феврале она снизилась до 6,10%, а в марте увеличилась до 6,14%.

В 2025 году инфляция в Башкирии составила 6,34%.

Идэль Гумеров