Топливные проблемы выкачивают расходы

Транспортные расходы предпринимателей увеличились на 15-30% из-за проблем с топливом. Об этом “Ъ FM” рассказали владельцы бизнеса. Поставки бензина и дизеля стали дороже после ограничений розничной продажи на некоторых региональных АЗС. В некоторых субъектах фермеры опасаются за сбор урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ заправляет до 100 л горючего в один чек, «Татнефть» — до 30 л на АИ-95. На АЗС ТЭС по-прежнему заправиться можно только по QR-коду и не более 20 л на каждый автомобиль. У сельхозпредприятий началась пора обработки и уже частично сбора урожая. В опте топливо резко подорожало, говорит глава фермерского хозяйства «Богородская Нива» Игорь Бобылев:

«"У всех цены растут, и у нас тоже растут", — так они объясняют ситуацию. Объемы поставок сократились. В последние одну-две недели такие перебои происходят довольно часто, но я успел заранее сделать запас. По общению со знакомыми вижу, что ситуация нестабильная: товар то есть в наличии, то его нет. Более того, сейчас говорят, что цены могут стать просто заоблачными. Я закупался примерно две недели назад, а сейчас оптовики предлагают тот же товар уже на 20-30% дороже».

13 июня Минэнерго опубликовало заявление «о ситуации с топливом в южных регионах», где объяснило временные сложности ростом воздушных атак. Найти машину для перевозки продукции в Черноземье стало сложнее, отмечает владелец компаний «Ягодные поля — Фрагария» Игорь Бугорский:

«В Липецкой области бензин и дизель всегда были в наличии. Но в последние несколько дней, когда начался активный сезон свежей ягоды, мы столкнулись с другими сложностями. Мы поставляем продукцию в Москву и видим, что найти транспорт стало заметно труднее. Кроме того, выросла стоимость перевозок — в среднем примерно на 15%».

Москва проблем с горючим не испытывает, однако, прогулочные теплоходы уходят в минус из-за роста расходов на него. Более 40% операционных затрат на содержание гражданского флота составляет топливо. А цены на дизель владельцы речных трамвайчиков сейчас узнают буквально в день поставки, говорит владелец компании «Речной флот» Иван Бачурин:

«Перебоев с поставками у нас нет, поставщики работают исправно, однако цены значительно выросли: на сегодняшний день дизельное топливо стоит около 90 руб. за литр. К сожалению, поставщики предупреждают, что это не предел и стоимость может вырасти еще. Мы опасаемся, что в итоге речные прогулки и экскурсии могут стать менее доступным видом отдыха для пассажиров. Пока мы стараемся удерживать цены, но, возможно, в будущем это приведет к определенным убыткам».

К качеству топлива на некоторых АЗС уже возникают вопросы, говорит владелец кофейного производства «Территория обжарки» во Владимире Руслан Брялин:

«Перебоев с поставками у нас нет, поставщики работают исправно, однако цены значительно выросли: на сегодняшний день дизельное топливо стоит около 90 рублей за литр. К сожалению, поставщики предупреждают, что это не предел и стоимость может вырасти еще. Мы опасаемся, что в итоге речные прогулки и экскурсии могут стать менее доступным видом отдыха для пассажиров. Пока мы стараемся удерживать цены, но в будущем это, возможно, приведет к определенным убыткам».

На фоне временных ограничений с продажей топлива котировки нефтяников на Мосбирже упали до минимума с 2023 года. «Роснефть» — минус 5%, «Татнефть» — почти минус 7%. За последние три месяца индекс нефтегазового сектора Московской биржи потерял около четверти.

Юлия Савина