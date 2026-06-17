Убийцу фельдшера в Приангарье осудили на 15 лет

Иркутский областной суд вынес приговор 55-летнему жителю Забайкальского края. Он признан виновным в убийстве фельдшера скорой помощи из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ночь на 22 ноября 2024 года мужчина во время перевозки его бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу решил пересесть в кабину автомобиля, однако получил отказ от фельдшера Александра Печелатова. По этой причине во время остановки он ударил медработника ножом в грудь, после чего скрылся. От полученного ранения медик скончался в больнице.

Нападавшего задержали, суд отправил его под стражу. По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также удовлетворен иск супруги и матери погибшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 4 млн руб.

Как сообщалось ранее, власти Иркутской области выделили семье погибшего фельдшера 1 млн руб. в качестве материальной помощи.

Влад Никифоров, Иркутск