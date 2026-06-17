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В Ульяновской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ракетная опасность объявлялась в регионе в среду с 11:47 до 12:08 (MSK+1). Также воздушная тревога была объявлена в Ульяновской области во вторник, 16 июня.

В связи с этим в аэропорту Баратаевка вводились ограничения на прием и отправление самолетов. В настоящее время аэровокзал работает в штатном режиме. Задержки рейсов нет.

Георгий Портнов