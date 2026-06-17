В Ульяновской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Ульяновской области в среду, 17 июня. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом»,— написал глава региона в своем канале в Max.

Алексей Русских призвал граждан, которые находятся на улице или в транспорте, проследовать в ближайшее укрытие или другое безопасное место и находиться там до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Георгий Портнов