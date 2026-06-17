Электрички Савеловского направления МЖД задерживаются из-за гибели человека

Сбой в движении поездов произошел на Савеловском направлении Московской железной дороги из-за гибели человека. Опаздывают пригородные поезда дальних маршрутов.

Человека без признаков жизни нашли на путях возле платформы «Катуар» в 8:40 мск. На время работы оперативных служб поезда на участке «Катуар — Лобня» следуют в реверсивном режиме, сообщили «Интерфаксу» в МЖД. Обстоятельства смерти человека выясняются. В МЖД заверили, что принимают меры для скорейшего восстановления графика движения поездов.