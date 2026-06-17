«Просвещение» пообещало 500 тыс. руб. за данные о производителях поддельных учебников
«Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) объявила вознаграждение до 500 тыс. руб. за информацию о производителях контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательства. По ее данным, поддельную продукцию продают через маркетплейсы.
Продукция выпускается под выходными данными «Просвещения». В издательстве отметили, что вознаграждение можно получить только за ту информацию, которая «послужит основанием для возбуждения уголовного дела» по статьям о нарушении авторских прав и/или о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
Экспертиза выявила, что подделки печатаются с нарушениями технических стандартов, что может повлиять на зрение детей. Текст учебных пособий механически переснят с оригиналов. Производитель не соблюдает требования для оцифровки текста, из-за чего плохо передается цвет, шрифты печатаются нечетко, в содержании появляются ошибки. Это может привести к зрительному утомлению, острота зрения падает в два-три раза, развивается близорукость.
Издательство «Просвещение» является крупнейшим в России издателем школьных учебников и занимает доминирующее положение на рынке, в частности по русскому языку, истории и биологии. Государственная корпорация ВЭБ.РФ консолидировала 75% акций «Просвещения», а ранее ФАС обвиняла издательство в установлении монопольно высоких цен на учебники и предписывала снизить их и перечислить в бюджет более 2,03 млрд рублей незаконно полученного дохода. По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, при изготовлении государственных учебников не нужна рыночная конкуренция, а цена должна быть прозрачной и подотчетной, при этом типографии должны выпускать учебники достойного качества. Хотя суд отклонил иск «Просвещения» к ФАС и оставил в силе предписание о снижении цен, решение о взыскании 2,03 млрд рублей было отменено. Также были выявлены нарушения в деятельности Министерства просвещения, включающие неэффективное использование денежных средств, и Генпрокурор Игорь Краснов указывал на проблему устаревания методических пособий из-за частых изменений в образовательных процессах.
Проблема поддельных учебников, о борьбе с которыми объявило «Просвещение», может усугубляться тем, что пиратство является актуальной проблемой для издательств, особенно в части бестселлеров. Детские книги пиратить сложнее из-за цветной сложной печати, но контрафактный продукт, поставляемый, в частности, из Средней Азии, все равно присутствует на рынке. Из-за нарушений технических стандартов такие подделки могут негативно влиять на зрение детей. В целом, в условиях падения тиражей и трудностей с типографией издатели ищут новые источники дохода, рассматривая, например, выход на рынок детских товаров.