«Просвещение» пообещало 500 тыс. руб. за данные о производителях поддельных учебников

«Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) объявила вознаграждение до 500 тыс. руб. за информацию о производителях контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательства. По ее данным, поддельную продукцию продают через маркетплейсы.

Продукция выпускается под выходными данными «Просвещения». В издательстве отметили, что вознаграждение можно получить только за ту информацию, которая «послужит основанием для возбуждения уголовного дела» по статьям о нарушении авторских прав и/или о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Экспертиза выявила, что подделки печатаются с нарушениями технических стандартов, что может повлиять на зрение детей. Текст учебных пособий механически переснят с оригиналов. Производитель не соблюдает требования для оцифровки текста, из-за чего плохо передается цвет, шрифты печатаются нечетко, в содержании появляются ошибки. Это может привести к зрительному утомлению, острота зрения падает в два-три раза, развивается близорукость.