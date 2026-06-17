Reuters: Citigroup обвинили в незаконном увольнении из-за счетов Дональда Трампа

Бывшая сотрудница Citigroup, работавшая управляющим директором одного их подразделений, подала иск против банка в федеральный суд Бруклина. В заявлении утверждается, что она была уволена за попытки поднять вопросы о нарушениях внутренних требований к обслуживанию счета одного из клиентов. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, счет был связан с президентом США Дональдом Трампом.

Женщина, имя которой не раскрывается, выступила против открытия специального счета, который предполагает ограничение доступа к информации о владельце счета даже для сотрудников банка. Кроме того, экс-менеджер запросила дополнительные сведения о происхождении средств, что, по ее мнению, было необходимо для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. В ответ на это, как говорится в жалобе, в отношении нее была инициирована «фиктивная» проверка со стороны отдела кадров. Женщина утверждает, что выявила серьезные недостатки в системах управления рисками и внутреннего контроля банка, за что и поплатилась должностью.

Сам Citigroup назвал обвинения «абсолютно беспочвенными» и заявил, что намерен оспаривать их в суде. Банк подал встречное ходатайство с требованием раскрыть имя истицы, утверждая, что та публично критиковала своего работодателя еще до подачи иска. В документах банка также указано, что уволенная была в числе ограниченного круга лиц, осведомленных об открытии счетов политическими деятелями. Администрация президент США пока воздерживается от комментариев.

Екатерина Наумова