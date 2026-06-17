Reuters: Citigroup обвинили в незаконном увольнении из-за счетов Дональда Трампа
Бывшая сотрудница Citigroup, работавшая управляющим директором одного их подразделений, подала иск против банка в федеральный суд Бруклина. В заявлении утверждается, что она была уволена за попытки поднять вопросы о нарушениях внутренних требований к обслуживанию счета одного из клиентов. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, счет был связан с президентом США Дональдом Трампом.
Женщина, имя которой не раскрывается, выступила против открытия специального счета, который предполагает ограничение доступа к информации о владельце счета даже для сотрудников банка. Кроме того, экс-менеджер запросила дополнительные сведения о происхождении средств, что, по ее мнению, было необходимо для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. В ответ на это, как говорится в жалобе, в отношении нее была инициирована «фиктивная» проверка со стороны отдела кадров. Женщина утверждает, что выявила серьезные недостатки в системах управления рисками и внутреннего контроля банка, за что и поплатилась должностью.
Сам Citigroup назвал обвинения «абсолютно беспочвенными» и заявил, что намерен оспаривать их в суде. Банк подал встречное ходатайство с требованием раскрыть имя истицы, утверждая, что та публично критиковала своего работодателя еще до подачи иска. В документах банка также указано, что уволенная была в числе ограниченного круга лиц, осведомленных об открытии счетов политическими деятелями. Администрация президент США пока воздерживается от комментариев.
Иск бывшей сотрудницы Citigroup против банка перекликается с недавними случаями, когда увольнения сотрудников банков и компаний в целом вызвали широкий общественный резонанс и судебные разбирательства. Например, в 2024 году Алишер Усманов подал иск против UBS Europe SE, утверждая, что банк предоставлял финансовым властям Германии необоснованные уведомления о подозрительных операциях, что привело к "политически мотивированным расследованиям" и ущербу репутации. Другой прецедент с незаконным увольнением сотрудницы банка из Татарстана, где суд восстановил ее в должности и присудил компенсацию, подчеркивает внимание судов к психологическому давлению со стороны работодателей. Также в 2025 году Гендиректор BBC Тим Дэйви и глава BBC News Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с отредактированной речью Дональда Трампа, что демонстрирует, как публичные личности могут быть связаны с корпоративными разбирательствами и их последствиями.
Подобные дела подчеркивают возрастающую важность соблюдения корпоративных политик безопасности и антикоррупционного законодательства. В ряде случаев, например, в Пермском крае, прокуратура добилась увольнения 15 государственных и муниципальных служащих из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Это указывает на активную роль надзорных органов в контроле за законностью действий сотрудников и руководства компаний, а также их готовность вмешиваться в трудовые споры и добиваться восстановления прав незаконно уволенных работников.