На Шри-Ланке задержали сына экс-президента Раджапаксы по делу о коррупции

На Шри-Ланке Комиссия по расследованию обвинений во взяточничестве и коррупции (CIABOC) задержала Йошиту Раджапаксу — второго сына бывшего президента страны Махинды Раджапаксы. Об этом сообщает ланкийский портал News First.

По информации издания, Йошита Раджапакса явился сегодня утром в комиссию для дачи показаний и был задержан. Предписание было выдано еще вчера, однако подозреваемый не смог явиться в тот же день из-за судебного заседания по другому делу. Ведомство вызвало господина Раджапаксу в рамках продолжающегося расследования по делу о его зачислении в ВМС Шри-Ланки и Королевскую военно-морскую академию Великобритании.

По версии следствия, осенью 2006 года руководство ВМС Шри-Ланки специально изменило критерии для поступления на службу, чтобы они соответствовали квалификации Йошиты Раджапаксы. В частности, он не проходил экзаменов по естественным наукам или математике. Кроме того, вопросы возникли к его аттестату об окончании средней школы.

Как полагает следствие, поступление на службу использовалось для финансирования из правительственного бюджета обучения господина Раджапаксы в британской Королевской военно-морской академии. Там он обучался около 1,5 года, начиная с января 2007 года.