Челябинская мэрия вновь проиграла суд дорожному подрядчику «Ойкумена»

Арбитражный суд Челябинской области не стал взыскивать с АО «Ойкумена» (Москва) 60,7 млн руб. штрафа в пользу комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска. Также частично удовлетворен встречный иск к мэрии на 6,4 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

КДХ просил взыскать с подрядчика штраф в размере 60,7 млн руб. за невыполнение условий контракта по содержанию улиц Ленинского района Челябинска. Московская компания во встречном иске хотела взыскать долг в размере 6,4 млн руб., а также признать незаконными ранее начисленные штрафы. Часть из них на сумму 61,6 млн руб. суд аннулировал. В удовлетворении требований городской мэрии отказано.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2025 года и в мае 2026-го завершились подобные дела, в которых также выиграло АО «Ойкумена». С КДХ взыскали 3,5 млн руб. и 5,2 млн руб. соответственно.

Виталина Ярховска