Дорожный подрядчик «Ойкумена» вновь выиграл спор у мэрии Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области отказался взыскивать с АО «Ойкумена» (Москва) 9,7 млн руб. штрафа в пользу комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска. Кроме того, первая инстанция частично удовлетворила встречный иск компании к мэрии с требованиями на 5,2 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Дело рассматривалось с 2024 года. Согласно данным суда, комитет требовал через суд выплатить штраф за срыв сроков контракта по содержанию дорог Советского района Челябинска. Подрядчик помимо денежных средств просил признать незаконными ранее начисленные штрафы. Часть из них на сумму 10,5 млн руб. первая инстанция аннулировала.

Во время рассмотрения дела «Ойкумена» подавала ходатайство о принятии обеспечительных мер — запретить КДХ удерживать начисленные штрафы или обращаться по этому вопросу в банк. Эту просьбу суд отклонил.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2025 года комитет дорожного хозяйства Челябинска проиграл суд московскому АО «Ойкумена». Арбитражный суд региона отказался удовлетворять иск на 60,1 млн руб. штрафов с подрядчика за плохую уборку улиц в Тракторозаводском районе зимой 2024 года. Кроме того, санкции признали незаконными по встречному иску «Ойкумены». По требованию подрядчика суд также постановил взыскать с комитета 3,5 млн руб., которые тот удержал из оплаты работ по контракту.

Виталина Ярховска