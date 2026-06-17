Экс-депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову добавили долги на 1,1 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области включил в реестр требований к экс-депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову более 1,1 млрд руб. в рамках дела о банкротстве. Заявления о долгах подали министерство строительства и инфраструктуры региона и межрайонная ИФНС РФ №4 по Республике Башкортостан. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Так, челябинский минстрой предъявил задолженность на сумму 253,2 млн руб., а налоговая — на 929,9 млн руб. На заседании 11 июня их включили в реестр требований.

Олег Иванов признан банкротом в сентябре 2023 года. Заявление о несостоятельности экс-депутат гордумы Челябинска подал самостоятельно, заявив о долгах на сумму 43,9 млн руб. В настоящий момент должник проходит через процедуру реализации имущества. Согласно картотеке дел, общая сумма долга теперь составляет более 1,4 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте текущего года Олега Иванова приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. руб. за преднамеренное банкротство компании ООО «Строительное управление „АльфаСтрой“». Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2012-2018 годах Олег Иванов был владельцем этой организации.

Ольга Воробьева