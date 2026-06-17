Авиакомпании отменили рейсы из Калуги на два дня из-за ограничений в небе

Рейсы из аэропорта Калуги на 17 и 18 июня отменены из-за ограничений в небе. Это следует из онлайн-табло на сайте авиагавани.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что из-за ограничений компания «ЮВТ АЭРО» отменила рейсы Казань – Калуга — Сухум и Сухум — Калуга – Казань. Решение было принято «в интересах безопасности пассажиров», уточнили в авиагавани. По данным онлайн-табло, авиакомпания «Азимут» отменила запланированные на 17 и 18 июня полеты в Санкт-Петербург и Сочи.

Сегодня в 0:55 мск Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Калуги. 16 июня авиагавань не работала около 17 часов. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, над регионом в ночь на 17 июня сбили 25 беспилотников.