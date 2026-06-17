В Казани открылся форум Россия — АСЕАН

У России и АСЕАН накоплен большой опыт сотрудничества и создан хороший задел на будущее, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мероприятия. Его обращение на открытии форума зачитал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет, — отметил Владимир Путин. — За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи».

АСЕАН основана в 1967 году, в нее входят Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит пройдет в Казани 17-19 июня.

Президент подчеркнул, что форум в столице Татарстана имеет особое значение. Он отметил, что саммит собрал ведущих представителей бизнес-сообществ России и стран-партнеров.

В свою очередь, генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на открытии форума подчеркнул, что страны-участницы стремятся «к развитию взаимоотношений с российским бизнесом для создания различного рода средств поставок СПГ, создания сетей, энергоносителей и модернизации существующих сетей» (цитата по «РИА Новости»).