К тушению лесных пожаров в Красноярском крае привлекли более 1,4 тыс. человек

В тушении лесных пожаров в Красноярском крае задействованы более 1,4 тыс. пожарных, 30 единиц спецтехники, 30 воздушных судов и самолет-зондировщик Ан-26. Об этом рассказала пресс-служба регионального лесопожарного центра.

Как сообщили в службе, за последние сутки в регионе ликвидировали 21 пожар общей площадью 3,4 тыс. га. Еще 25 пожаров локализовали. Всего в Красноярском крае зафиксировано 88 лесных пожаров на площади 62,6 тыс. га, уточнили в ведомстве. Почти все возгорания находятся в труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией, отметил лесопожарный центр. Там заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

Сегодня около 100 пожарных из южных, западных и центральных округов прибудут в Енисейск. В ведомстве указали, что благодаря многоступенчатой системе мониторинга 95% возгораний удается выявлять и ликвидировать на ранней стадии. В регионе также введен режим ЧС в лесах — ограничено их посещение и запрещено разводить костры.