Bloomberg: Россия увеличила экспорт сырой нефти до 3,83 млн баррелей в сутки

Россия увеличила темпы морского экспорта сырой нефти до максимального с начала года показателя. Среднесуточные отгрузки за четыре недели по 14 июня составили 3,83 млн баррелей в сутки. Данные о перемещениях танкеров проанализировал Bloomberg.

С начала 2026 года средний показатель по экспорту нефти составил 3,49 млн баррелей в сутки. Это выше всех годовых значений после 2022 года, отмечает агентство. По его данным, за последние четыре недели среднесуточные отгрузки примерно на 430 тыс. баррелей превышают показатели первого квартала. Объем российской нефти в море вырос с апреля на 25% и превысил 120 млн баррелей. Bloomberg отмечает, что почти весь этот объем приходится на танкеры в пути, а не на простаивающие суда.

За неделю с 8 по 14 июня 36 танкеров загрузили 26,72 млн баррелей российской нефти. Неделей ранее объем достигал 27,24 млн баррелей, нефть погрузили на 37 судов. Валовая стоимость российского нефтяного экспорта за четыре недели к 7 июня составляла $2,28 млрд в неделю и снижалась из-за удешевления Urals, пишет Bloomberg. По данным агентства, цены на марку нефти падали из-за ожиданий соглашения между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.