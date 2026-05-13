На «Бакальском рудоуправлении» ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Бакальское рудоуправление» в рамках дела о банкротстве. Процедура будет длиться до 12 августа 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Временным управляющим утверждена член ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Екатерина Боин. Судебное заседание по результатам проведения наблюдения назначено на 6 августа.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, «Бакальское рудоуправление» само подало заявление о признании себя несостоятельным в феврале этого года. В реестр требований кредиторов пока ничего не внесено.

Виталина Ярховска