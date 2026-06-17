Мошенники пробрались в бизнес

Мошенники взяли кредиты на имя директора IT-компании, и теперь его 11-летний бизнес под угрозой. Предприниматель рассказал свою историю “Ъ FM”. По данным Банка России, на подобные аферы приходится до четверти всех похищенных средств. Общее число махинаций с кредитами и микрозаймами — более миллиона случаев ежегодно. В зоне риска не только обычные граждане. Мошенники охотятся и за личными данными директоров компаний, через которые злоумышленники могут добраться до бизнеса. Что делать? И как защититься?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Желая развить свой малый бизнес по импорту китайского IT-оборудования, владелец компании «Олсис» Алексей Орлов обратился в банк. Директор планировал увеличить действующую кредитную линию. Однако в дополнительных заемных средствах ему отказали. Более того, выяснилось, что на имя предпринимателя установлен общий запрет на кредитование. Что для него стало полной неожиданностью, рассказал Алексей Орлов:

«Выяснилось, что у меня просрочен платеж по кредиту. Я был крайне удивлен, так как очень щепетильно отношусь к финансовым вопросам, и просрочек никогда не допускал. Запросил данные в Бюро кредитных историй, и оказалось, что в январе 2026 года по мне было больше 100 запросов от микрофинансовых организаций на оформление займа. Одна из организаций, МКК "Микрозайм", одобрила кредит. По моим паспортным данным мошенники оформили заем, счета в банке ЮMoney, МТС-банке, повесили на меня задолженность, которая повлияла на мою кредитную историю, и теперь банки все фактически отказываются кредитовать нашу компанию. А поскольку компания у нас торговая, для нас средства — это воздух, мы не можем без них работать.

Из-за мошенников я стал заложником ситуации и фактически не могу дальше продолжать свой бизнес».

Директор IT-компании пытался обращаться в банки, но крупные институты ему не ответили. В микрофинансовой организации, которая и выдала мошенникам кредит на его имя, заявили, что не видят нарушений в процедуре. При этом номер телефона, на который открывался счет и был оформлен кредит, а также электронная почта и карта для вывода денег, никак не связаны с предпринимателем. Закон четко отделяет личные обязательства директора от имущества компании. Однако банки все равно вправе учитывать долги владельца, говорит партнер фирмы «Захаров, Константинов и партнеры» Дмитрий Константинов:

«Скорее, вопрос не в том, что у директора есть какая-то задолженность, пусть и возникшая мошенническим способом, а в том, что банки сейчас в принципе стараются использовать как можно больше оснований для отказа в кредитовании. Понятно, что в сложившейся экономической ситуации риск невозврата очень высок, и, по большому счету, закредитованность директора — это, конечно, нестандартный индикатор.

Хотя официально банки могут его не учитывать, они вправе принимать такой фактор во внимание, в том числе потому, что не хотят выглядеть перед клиентами совсем плохо или раскрывать свое реальное финансовое положение».

Защититься от мошеннических действий можно заранее. Однако это все равно лишь профилактика, считает старший партнер Юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин:

«Проверить, не было ли утечек данных, можно путем запроса в Бюро кредитных историй, а также выяснить, не были ли без ведома человека оформлены займы и другие кредитные обязательства. Кроме того, через Госуслуги можно установить самозапрет на оформление кредитов и займов, однако это, скорее, мера профилактики. Что делать в такой ситуации? Необходимо взаимодействовать с банком, чтобы понять, какие действия нужно предпринять для снятия ограничений, а также разобраться с обстоятельствами оформления микрозаймов мошенническим путем. После того как удастся убедить сотрудников банка в том, что риск получения мошенниками доступа к средствам компании исключен, доступ к счету может быть восстановлен».

Если же банк не восстанавливает доступ к счетам компании, надо обращаться в МВД и в Центробанк, говорят собеседники “Ъ FM”. Что бизнесмен и сделал. И теперь ведомства должны проверить, насколько правомерно был оформлен договор на микрозайм.

Ангелина Зотина, Екатерина Вихарева