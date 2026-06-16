За сутки в Курской области сбили 108 беспилотников: пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Курской области за минувшие сутки. По данным губернатора Александра Хинштейна, двое из них продолжат лечение амбулаторно, один находится в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне в Рыльске был ранен 64-летний мирный житель, в селе Макеево Рыльского района — 49-летний мужчина. Господин Хинштейн ранее уточнял, что второй пострадавший находится в тяжелом состоянии и что врачи борются за его жизнь.

Сегодня утром дрон атаковал село Рудавец Обоянского района — у 45-летнего мужчины диагностированы акубаротравма и рваная рана левой височной области. Ему оказана первая помощь, от госпитализации отказался.

За сутки разрушения были установлены в четырех муниципалитетах. Так, в селе Нижний Мордок Глушковского района повреждена солнечная панель домовладения. В поселке имени Куйбышева Рыльского района пострадала кровля частного дома, в самом Рыльске — легковой автомобиль. В селе Калиновка Хомутовского района получили разрушения окна, фасад дома и забор, легковой автомобиль сгорел. В селе Черемошки Льговского района было нарушено электроснабжение в восьми населенных пунктах.

С 09:00 15 июня до 09:00 16 июня средства ПВО сбили над Курской областью 108 беспилотников различного типа. Также ВСУ 100 раз применили артиллерию по отселенным районам и 11 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств, сбрасываемых с БПЛА.

Сутками ранее в Курской области из-за атак со стороны Украины пострадали шесть мирных жителей. Пятеро из них были госпитализированы.

Алина Морозова