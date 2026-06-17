Мишустин заявил о выходе сотрудничества с Узбекистаном на новый уровень

Объем торговли между Россией и Узбекистаном вырос за прошлый год на 12,5%. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме. По словам премьера, сотрудничество между странами вышло на принципиально новый уровень.

Как уточнил господин Мишустин, Россия вошла в число ведущих инвесторов в узбекскую экономику. Общий объем инвестиций превышает 4 трлн руб. В стране действуют более 3 тыс. российских компаний и около 150 крупных инвестиционных проектов. Премьер призвал деловые круги двух стран активно включаться в расширение сотрудничества.

Михаил Мишустин напомнил о строительстве в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции по российскому проекту, которому дали старт руководители двух стран. Кроме того, Россия поставляет энергоносители, развивает сети заправок, идет освоение новых месторождений углеводородов, отметил он. Премьер напомнил о проекте увеличения мощности газопровода «Средняя Азия — Центр», а также о созданном совместном центре управления бурением.