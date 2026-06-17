Термальный комплекс в парке Кирова в Ижевске частично откроют летом 2027 года

Закрытая часть семейного оздоровительного комплекса «Стихия воды» в ижевском парке Кирова будет открыта летом 2027 года, через год откроют летнюю часть терм. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

«”Изюминка” самого большого за всю историю Ижевска термального комплекса — открытый бассейн площадью более 650 кв.м»,— говорится в сообщении.

Термы будут включать пять бассейнов, восемь бань и саун, водные горки и зимний сад. В настоящий момент закончено строительство подземной части здания и уличных бассейнов, завершается бетонирование монолитного каркаса. Строительство оценивается в 1 млрд руб. Ожидаемая пропускная способность спа-парка — до 1,2 тыс. посетителей ежедневно.

Подробнее о строительстве термального комплекса в Ижевске читайте в материале «С проектом запарились».