С проектом запарились

Строительство оздоровительного комплекса с термами и открытыми бассейнами площадью 7,1 тыс. кв. м парке Кирова в Ижевске обойдется в 1 млрд руб. Объект возводится на старой хозяйственной площадке напротив тематического парка «Динополис». Завершить строительство планируется к лету 2027 года. Зеленые насаждения будут вырубаться «в минимальном количестве». Эксперты связывают резкое увеличение числа термальных комплексов (до четырех) с нехваткой в городе пляжных зон и климатом. Собеседники опасаются, что парк Кирова со временем может превратиться из рекреационной зоны в «парк аттракционов».

1 млрд руб. вложат в оздоровительный комплекс с термами и открытыми бассейнами «Стихия воды» в парке Кирова в Ижевске. Объект возводится на хозяйственной площадке напротив входа в тематический парк «Динополис». Свободная от деревьев территория застройки составляет до 7 тыс. кв. м. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали представители генподрядчика и муниципалитета на строительной площадке в понедельник, 13 октября.

Площадь помещений в здании комплекса составит 7,1 тыс. кв. м. Руководитель проекта Карина Шахтарина отметила, что здание будет одноэтажным, его вместимость — порядка 1,2 тыс. гостей в день. Комплекс среди прочего включит в себя восемь бань и сауну, а также бассейны, самый крупный из которых (площадь 650 кв. м) будет открытым и круглогодичным.

Помимо этого, по проекту, в здании появятся сценические и спортивные площадки. Услуги массажа, уходовые процедуры для лица и тела будут оказывать в wellness-зоне. В комплексе разместят детский бассейн с аквапарком. На объекте появятся летние кафе и точки общественного питания. Сейчас идет разработка дизайнерского проекта внутренних помещений спа-комплекса.

«В качестве площадки для размещения объекта выбрали парковую зону, чтобы люди не просто посещали термальный комплекс, но и принимали водные процедуры в окружении деревьев <...> Завершения строительства ожидаем летом 2027 года»,— добавила госпожа Шахтарина.

Заместитель главы Ижевска по экономике Евгений Хафизов рассказал «Ъ-Удмуртия», что в разработке находятся несколько подобных объектов, включающих термальные комплексы. Они появятся в разных районах города. «В этом направлении у нас достаточно проектов, чтобы закрыть запрос горожан на оздоровительный акватермальный комплекс»,— сказал господин Хафизов.

Сейчас в Ижевске идет строительство пятизвездочного курорта «Чебер» на месте санатория-профилактория «Сосновый». Помимо гостиницы, детского аквапарка и ресторана в него войдет термальный комплекс. Еще одни термы могут появиться в бывшем кинотеатре «Аврора»: сейчас идет согласование условий концессии с московской группой компаний «Основа», которая планирует разместить на объекте оздоровительный комплекс. Идут разговоры о появлении крупного спа-комплекса на ижевском пляже.

Сейчас в городе термальный комплекс отсутствует. Последний подобный объект был закрыт в 2023 году из-за перепрофилирования торгово-развлекательного центра «Италмас» в промышленный объект. Термальный комплекс, проработавший шесть лет, принадлежал основателю проекта «Городские термы» Юрию Бычкову. В него входят объекты в Воткинске, Нижнекамске, Перми и Видном.

Главным инвестором строительства «Стихии воды» выступает ООО «Термальный комплекс». Общество было зарегистрировано в феврале 2024 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором компании и ее учредителем является Сергей Смирнов, ему принадлежит доля в 100%. Предприятие осуществляет физкультурно-оздоровительную деятельность. Помимо «Термального комплекса», господин Смирнов является учредителем и руководит ООО «Чайковский литейно-механический завод», зарегистрированным в Москве.

Замглавы города заверил, что зеленые насаждения в районе комплекса будут убирать в минимальном количестве. «Вся вырубка деревьев согласовывается с администрацией. Город нацелен на то, чтобы сохранить зеленые насаждения. Будет проведена санитарная очистка: аварийные деревья априори подлежат вырубке»,— сказал господин Хафизов. Сейчас разрабатывается план таксации территории.

Генеральный директор АО «Парки Ижевска» Иван Романишин добавил, что проект предусматривает реконструкцию подъездной дороги длиной 600 м на ул. Песочной. Строители оборудуют тротуары и систему ливневой канализации, установят дополнительные уличные светильники, обустроят парковку на 100-150 машиномест.

Депутат гордумы Ижевска, экс-председатель комиссии по развитию территорий и градостроительству местного парламента Игорь Стыценко связывает резкий рост количества термальных комплексов с нехваткой в городе пляжных зон и климатом в столице республики. «У нас достаточно прохладные водоемы круглый год. Зимой они ограничены в использовании. Поэтому в Ижевске востребованы термы»,— сказал он.

Эксперт назвал месторасположение нового акватермального комплекса «не самым удачным». По его мнению, парк Кирова должен быть территорией отдыха, но сейчас он превращается в «парк аттракционов». «Это все-таки рекреационная территория. Спокойно прогуляться в парке или пробежаться по дорожке уже практически невозможно. Это все-таки рекреационная территория <...> Нельзя превращать все парки в территории развлечений»,— резюмировал господин Стыценко.

