«Дональд Трамп не может сказать ни да ни нет»

G7 бросила вызов «духу Анкориджа»: по данным агентства Bloomberg, позиции США и Европы по Украине начали сближаться. 16 июня на полях саммита во Франции Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом. 17 июня — заключительный день встречи элитного клуба. Одна из главных интриг — итоговое заявление участников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что президент США находится в очень сложной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Главной темой первого официального дня саммита «Группы семи» был Ближний Восток. Вернее сказать, Дональд Трамп продолжил кампанию по защите своей сделки с Ираном — это то, что у него сейчас в голове, о чем он постоянно думает. Понятно, все остальное как бы менее актуально. Документ по-прежнему никто не видел, вопросов к нему меньше не стало. 47-й президент Соединенных Шатов дал понять, что недруги, в том числе враждебные СМИ, пытаются все переиначить, поставить с ног на голову. Глава Белого дома не исключил, что лично зачитает текст соглашения и таким образом исключит спекуляции и ложные толкования.

Убедил ли он сомневающихся? Нет, не убедил. Израиль — главный союзник — продолжает пребывать в недоумении, если не сказать в шоке. Теперь, что касается Украины: Трамп встретился с Зеленским, произнес фразу о том, что Россия должна заключить сделку. Участники саммита согласились поддержать Киев, в том числе военными поставками, а также усилить давление на Российскую Федерацию. Bloomberg пишет, что союзники по G7 сумели в той или иной степени «вытравить» из Трампа «дух Анкориджа». Теперь он без пяти минут на стороне Украины.

На фоне всего этого стали приходить сообщения, что российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше, которая допустила опасное сближение. В результате лодка изменила курс. Ранее, как известно, британский спецназ задержал в проливе танкер, предположительно относящийся к так называемому теневому флоту РФ. Не совсем понятно, какой ущерб маленькая гражданская яхта могла причинить большому военному кораблю. Тем не менее можно всю эту историю трактовать как некий сигнал саммиту G7 — Россия напоминает о себе.

Как бы то ни было, не стоит делать поспешных выводов. Трампу по-прежнему не до Украины. Нельзя заниматься двумя глобальными проблемами сразу. Даже нынешнему американскому президенту это не под силу. Сделка с Ираном далека от завершения: мало ее подписать, нужно понять, как все это будет работать. Ясности на этот счет нет никакой. И в этом США очень не помешает поддержка Европы, которая со своей стороны просит услышать их позицию по украинскому вопросу, а именно жестко призвать Москву прекратить огонь по линии соприкосновения и после этого начать переговоры. И никаких других вариантов. Дональд Трамп пока не может сказать ни да ни нет. Между тем риски для нынешнего президента возрастают — еще одна плохая сделка чревата далеко идущими последствиями. Недруги только этого и ждут.

Дмитрий Дризе