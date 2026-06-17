Клещи укусили 15 тыс. свердловчан с начала года

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 15 тыс. пострадавших от укусов клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это в 1,5 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года и среднемноголетних значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 72 человека, на клещевой боррелиоз — 128.

В лабораториях исследовано 12,4 тыс. особей клещей. Возбудители энцефалита обнаружены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза — в 48%, моноцитарного эрлихиоза — в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,1%.

План обработок от клещей выполнили в полном объеме. От клещевого энцефалита с начала года привито 101 тыс. человек, ревакцинацию прошли 239 тыс. жителей области.

Напомним, в Свердловскую область в мае было завезено 96 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита. Прививки предназначаются для бесплатной вакцинации людей старше 60 лет.

Анна Капустина