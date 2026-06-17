Тайваньская контора пишет

Между Китаем и Тайванем разразился новый шпионский скандал, правда, виртуальный: пока ни одного реального или даже предполагаемого шпиона не поймали. Начало громкой истории положил запуск властями Тайваня нового веб-сайта, на который жителям КНР предложили сообщать информацию разведывательного характера о делах на материке. 17 июня в Пекине заявили, что этот шаг свидетельствует о «конфронтационном настрое» Тайбэя, и пригрозили некими ответными мерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Точкой отсчета нынешней истории стало создание сотрудниками Бюро национальной безопасности Тайваня нового защищенного «канала связи» для сбора разведывательной информации политического, военного, экономического и социального характера, касающейся материкового Китая, и громкий анонс запуска соответствующего веб-сайта. В Тайбэе посчитали, что недовольство населения материкового Китая экономикой, политическими репрессиями и социальными проблемами страны достаточно велико, чтобы люди начали добровольно обращаться к властям Тайваня с подробными рассказами о том, как реально обстоят дела на материке.

При этом тайваньская сторона прямо сообщила, что это не ее ноу-хау. Как отметили в ведомстве, инициатива была разработана с учетом опыта спецслужб США, Великобритании и Израиля.

На сайте даются рекомендации потенциальным информаторам о том, как, например, использовать гаджеты иностранных марок, виртуальные частные сети и анонимные интернет-соединения.

Отметим, что в КНР заблокированы многие западные соцсети и веб-сайты, но, как и россияне, китайцы давно освоили VPN для доступа к заблокированным ресурсам. Поэтому на Тайване не увидели особых технических сложностей с доступом вербуемых к своему ресурсу.

Ответ Пекина на провокационную затею не заставил себя ждать и оказался предсказуемо суров. 17 июня, на четвертый день после анонса Тайбэя, официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, выступая на регулярной пресс-конференции в Пекине, обвинил Тайвань в «краже разведданных, проникновении и диверсионной деятельности», что, по его словам, обостряет противостояние и подрывает отношения между двумя берегами Тайваньского пролива.

«Это полностью обнажает их позицию в поддержку независимости Тайваня, их упрямство, конфронтационный настрой и отказ сменить курс»,— заявил Чэнь Биньхуа, добавив, что правительство Китая «решительно осуждает» такие действия и обязательно примет «ответные меры». И предупредил, что лица, предоставляющие разведывательную информацию спецслужбам Тайваня, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Примечательно, что в прошлом материковый Китай, считающий Тайвань своей неотъемлемой частью, и сам не чурался подобной практики. Например, в 2024 году власти КНР обнародовали адрес электронной почты, на который можно было сообщать о преступлениях, совершенных тайваньскими «сепаратистами». Впрочем, это было нацелено скорее на собственных ответственных и бдительных граждан, нежели на жителей де-факто самоуправляемого острова.

Между тем затея тайваньских властей в лице правящей Демократической прогрессивной партии (именно ее в Пекине считают главным антагонистом Китая) пришлась не по душе и многим на самом Тайване.

В оппозиционной партии Гоминьдан сочли, что идея имеет мало практического смысла и скорее ставит целью набрать политические очки. «Серьезной проблемой для Бюро национальной безопасности станет задача отсеивания преднамеренной дезинформации из огромного массива данных, подлинность которых трудно проверить, в условиях столкновения с мощной системой слежки, созданной Коммунистической партией»,— отметила, в частности, заместитель генсека фракции Гоминьдана в местном законодательном органе Сюй Юйчэнь (цитата по South China Morning Post).

С этой точкой зрения согласились многие рядовые жители острова и эксперты. Как указало большинство комментаторов в интернете, затея по вербовке информаторов с материка сопряжена с очевидными рисками в сфере контрразведки: граждане материкового Китая, готовые предоставить информацию, могут оказаться двойными агентами, и отличить достоверные разведданные от дезинформации будет крайне непросто.

Даже те тайваньцы, кто предположил, что сведениям от граждан КНР, готовых пойти на сотрудничество с островными спецслужбами, можно доверять, высказали опасения относительно способности Тайбэя обеспечить таким людям надлежащую защиту. «Главное условие вербовки информаторов — возможность гарантировать их безопасность, а у Тайваня такой возможности нет»,— написал один из пользователей.

Наталия Портякова