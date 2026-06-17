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Свердловское УФАС оштрафовало «Газэкс» за завышение цен на ремонт оборудования

Свердловское УФАС (управление федеральной антимонопольной службы) оштрафовало АО «Газэкс» на 562,5 тыс. руб. за завышение цен на обслуживание и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушение выявлено в ходе антимонопольного расследования. Комиссия УФАС установила, что с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года компания взимала с потребителей завышенную плату за работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования.

Ведомство выдало «Газэксу» предписание привести прейскуранты в соответствие с утвержденными методическими указаниями. Компания исполнила это требование. Однако за сам факт завышения цен газораспределительную организацию привлекли к административной ответственности.

Ранее «Газэкс» обязали выплатить 3 млн руб. из-за гибели ребенка в свердловской Талице. В ноябре 2024 года 9-летний мальчик упал в котлован с водой, где велись работы.

Анна Капустина

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