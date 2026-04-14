«ГАЗЭКС» выплатит 3 млн рублей за гибель ребенка в котловане в Талице

Синарский районный суд Каменска-Уральского обязал АО «ГАЗЭКС» выплатить 3 млн руб. компенсации матери погибшего ребенка, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Иск был подан после того, как в ноябре 2024 года девятилетний мальчик упал в котлован с водой глубиной около 2 м на улице Шашмалова — там велись работы по прокладке газопровода.

Суд установил, что именно АО «ГАЗЭКС» выступало заказчиком-застройщиком на данном объекте. Согласно Градостроительному кодексу РФ, застройщик несет ответственность за вред, причиненный в результате нарушений строительных норм, независимо от того, выполнялись ли работы силами самого предприятия или привлеченными подрядчиками.

Ответчик в апелляционной жалобе утверждал, что работы проводились субподрядчиком, договор с которым согласовал генподрядчик «Екатеринбурггаз-С» без уведомления «ГАЗЭКСа», поэтому вина компании отсутствует. Однако судебная коллегия Свердловского областного суда отклонила эти доводы. При этом 27 февраля 2025 года индивидуальный предприниматель А. Козлов, выполнявший работы, был признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Суд первой инстанции удовлетворил требования матери погибшего в полном объеме. Решение вступило в силу.

