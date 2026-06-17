На Камчатке начинают продажу национализированного имущества

Камчатское управление Росимущества приступает к реализации первых лотов в рамках исполнения судебного решения по делу об обращении в доход государства имущества бывшего гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея, бывших камчатских вице-губернаторов Владимира Балакаева, Юрия Зубаря, а также еще нескольких десятков других предприятий и частных лиц, каким-либо образом связанных с торговым портом, сообщили «Ъ» в УФССП России по Камчатскому краю.

В июне этого года на торги выставлено пять акционерных обществ, одно общество с ограниченной ответственностью и 14 судов (девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и буксир), которые были арестованы судебными приставами в портпунктах Паланы, Тигиля и села Манилы. Открытый аукцион пройдет на электронной площадке РТС-Тендер.

Как сообщалось ранее, решением Ленинского районного суда Владивостока в мае 2025 года в доход государства по иску Генпрокуратуры по коррупционным основаниям было обращено 72 объекта недвижимости на территории Камчатского и Краснодарского краев, 39 предприятий и компаний и 15 морских судов, принадлежавших большой группе компаний логистической сферы Дальнего Востока во главе с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом.

По версии Генпрокуратуры, вышеназванные бывшие чиновники совместно с предпринимателем Иванчеем после незаконной приватизации «через аффилированных лиц владели и управляли морским портом и группой компаний «Терминал», приобретали хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили, вопреки установленным запретам извлекали доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировали и скрывали от органов контроля». Деньги были использованы для приобретения высоколиквидных объектов движимого и недвижимого имущества, а также создания новых хозяйствующих субъектов. В результате были сформированы активы рыночной стоимостью не менее 16,7 млрд рублей.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский